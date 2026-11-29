Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin Riyad ve Doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füzeyi hava savunma sistemleriyle engelleyip imha ettiğini açıkladı.

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Arap Koalisyonu, hava savunma sistemlerinin Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füzeyi engelleyerek imha ettiğini bildirdi.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada Husilerin Riyad ile Doğu bölgesi yönüne attığı 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulup imha edildiğini belirtti.

Siviller arasında yaralanma olmadı

El-Maliki'ye göre, Doğu bölgesini hedef alan 2 füzenin imhası sırasında oluşan parçalar siviller arasında herhangi bir yaralanmaya yol açmadan yere düştü.

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El-Maliki, sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerine karşılık verileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ise kısa süre önce Doğu bölgesindeki Ahsa ile Bukayk kentleri ve başkent Riyad için erken uyarı sisteminin devreye girdiğini duyurmuştu. Müdürlük, daha sonra tehlikenin sona erdiğini de açıklamıştı.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı

Yemen'de kriz, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından derinleşmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da bunun üzerine Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

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Ülkede Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönem yaşanmıştı. Ancak temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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