Navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede seyreden petrol tankerinin gece saatlerinde deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığı, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada belirtildi.
Tankerler Basra Körfezi yönüne döndü
Olayın ardından aynı saatlerde 2 tankerin de rotalarını değiştirerek Basra Körfezi yönüne döndüğü kaydedildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin İran Silahlı Kuvvetleriyle koordinasyon sağlaması ve belirlenen deniz rotalarını kullanması gerektiği vurgulandı. Uyarılara uyulmaması halinde gemilerin karşılaşabileceği risklerden kendilerinin sorumlu olacağı bildirildi.
Hürmüz Boğazı'nın İran'ın hedefleri ve talepleri gerçekleşene kadar açılmayacağı da açıklamada ifade edildi.
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