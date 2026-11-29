İsrail’e artık daha fazlası yok

ABD’de vergi mükelleflerinden toplanan paraların İsrail’e gitmemesi için yürütülen kampanyalar yayılıyor. Son olarak NBC’de “İsrail’e daha fazlası yok” başlığıyla yayınlanan reklam filmi tartışmalara yol açtı. İsrail lobisinin baskısıyla kaldırılan reklamda bir tarafta 400 dolarlık bisiklet alabilmek için yıl boyu çalışan ABD’li küçük bir kız, diğer tarafta ise İsrail’in ABD parasıyla aldığı bombalarla sakat bıraktığı Gazzeli bir kız var.