Tehlikenin niteliği belirtilmedi
Sivil Savunma Müdürlüğü, Ahsa ile Bukayk kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu, ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.
Açıklamada bölge halkından resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi.
Sivil Savunma Müdürlüğü, sistemin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, bu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.
Yemen'de çatışmalar artıyor
İran destekli Husiler, Yemen'de hükümet güçleriyle aralarındaki çatışmaların son dönemde arttığı bir süreçte, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Eylül 2014'te İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa Yemen sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine Mart 2015'ten bu yana destek veriyor.
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