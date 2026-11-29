Olay, 29 Kasım 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında
Çayeliilçesine bağlı Sırt köyünde meydana geldi. İHA düştüğüne ilişkin ihbar alınması üzerine bölgede arama ve inceleme çalışması başlatıldı. Yapılan teknik incelemelerde, düşen cismin
Ukraynamenşeli Fair Point firmasına ait FP-1 model
kamikaze İHAolduğu belirlendi.
Düştüğü yerde patlayan
İHAnedeniyle çevrede bulunan bir evin pencere camında maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya başka bir hasar yaşanmadı.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, İHA’ya ait parçalar Trabzon’dan gelen
Patlayıcı Madde İmha Timi(PAMİT) tarafından yapılan müdahalenin ardından toplandı.
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