ÇAYKUR bu yıl üreticiden 740 bin tonu aşkın yaş çay aldı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl 740 bin tonu aşkın yaş çay aldıklarını, üreticilere de yaklaşık 26 milyar lira ödeme yaptıklarını söyledi. Alim, ihracat, beyaz çay ve çay atıkları konusundaki çalışmaları da anlattı.