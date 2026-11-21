Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kırmızı renkte akmaya başlayan Değirmendere Deresi, Rize kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülüyor.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Rize merkez güzergâhında meydana geldi.
Dere suyunun rengi aniden değişti
Şehir merkezinden geçip denize ulaşan Değirmendere Deresi'nin suyu, bir anda kırmızıya döndü.
Mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, deredeki renk değişimini fark edince o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Renk değişiminin kaynağını tespit etmek amacıyla bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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