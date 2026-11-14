Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl üreticilerden 740 bin tonu aşkın yaş çay aldıklarını ve bunun bedeli olarak yaklaşık 26 milyar lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl müstahsilden yaklaşık 822 bin ton yaş çay alındığını, bu yılki miktarın ise 740 bin ton civarında olduğunu belirten Alim, alımın sürgünlere göre dağılımını da anlattı. Birinci ve ikinci sürgünde 259 biner ton, üçüncü sürgünde ise 220 bin tonun üzerinde yaş çay aldıklarını ifade etti.

Alim, "Toplamda 740 bin 500 tonun üzerinde alım oldu, bundan da 155 bin ton kuru çay elde ettik." dedi.

Ödemelerin yaklaşık yüzde 95'i yapıldı

Üreticilere yaklaşık 26 milyar lira yaş çay bedeli ödediklerine işaret eden Alim, şöyle konuştu:

"Ödemelerin yaklaşık yüzde 95'ini gerçekleştirdik. Bu ay sonunda diğer ödemeyi de yapınca üreticilerimize olan yaş çay bedeli ödemelerimizi tamamlamış olacağız."

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Çay 100 civarında ülkeye ihraç edildi

ÇAYKUR bugüne kadar 100 civarında ülkeye çay ihraç etti. Alim, bu ülkelerden 26'sının Avrupa ülkesi olduğunu aktardı.

İhracat yapılan ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Alim, şöyle devam etti:

"Biz, üzerine kar yağan çayın yetiştiği nadir ülkelerden biriyiz. Çayımız ilaç değil ama sağlıklı, faydalı bir içecek. Herkesin tatmasını istiyoruz. Bu anlamda her geçen gün farklı ülkelere çay gönderebilmenin hesabını ve çalışmasını yapıyoruz."

Birkaç farklı ülkeden bayilik talebi aldıklarını söyleyen Alim, "Amacımız, çayımızı tüm dünyaya bir şekilde gönderebilmek, tanıtabilmek ve tattırabilmek. Hasat döneminde ilaçlama yapılmadan üretilen, pestisit kalıntısı olmayan doğal bir çayımız olduğu için herkesin bir şekilde tatmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz çay iç pazara ancak yetiyor

Beyaz çaya talep olduğunu, ancak üretimin iç pazardaki ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde kaldığını belirtti Alim. Üretim miktarını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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Beyaz çay üretiminde kullanılan yaş çayın kilogram alım fiyatı 8 bin lira. Buna rağmen istedikleri miktarda ürün temin edemediklerini anlatan Alim, "Geçen yıl 286 kilogram civarındaydı, bu yıl 292 kilogram oldu. Biz bunun 300-500 kilogram hatta 1 ton olmasını istiyoruz ama maalesef olmuyor. Beyaz çayı kendi iç pazarımıza ancak yetiştirebiliyoruz." dedi.

Çay atıkları topraksız tarımda değerlendirilecek

Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Alim, çay atıklarının değerlendirilmesi için yeni bir ürün üzerinde çalıştıklarını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Atıkları topraksız tarımda ve tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesinde altlık olarak kullanmak için 'çaykopit' dediğimiz bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Çay ihtisas üniversitesi olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemiz başta olmak üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesindeki hocalarımızın ortaklaşa çalışmaları var. Nihai noktaya geldiler, yaklaşık 1,5 ay önce çiçek ve domates yetiştirilmesi konusunda farklı analizler ve denemeler yapıldı."

Bu çalışmayla hem ithalata bağımlılığın azaltılmasını hem de çay atıklarının ekonomik değere dönüştürülmesini hedeflediklerini ifade eden Alim, "Yurt dışından gelen bu materyaller, su tutma özelliği nedeniyle Hindistan cevizi kabuğundan yapılıyor. Biz de çay atıklarının topraksız tarıma elverişli olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta burada önemli olan su tutabilme özelliği. Çay atıklarımızın bu konuda uygun bir materyal olacağını ve ticari olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.