Türkiye'de ocak-eylül döneminde ayran ve kefir üretimi 834 bin 27 ton, yoğurt üretimi 1 milyon 126 bin 83 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye'de ocak-eylül döneminde ayran ve kefir üretimi 834 bin 27 tona, yoğurt üretimi de 1 milyon 126 bin 83 tona yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre yılın 9 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti. Son 5 yıla ait veriler de üretimdeki artış trendini ortaya koydu.

Ayran ve kefir üretimi 5 yılda yüzde 45 arttı

Ayran ve kefir üretimi 2022'nin ocak-eylül döneminde 574 bin 939 ton olarak kayda geçti. Miktar 2023'te 615 bin 693 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde 716 bin 270 tona çıktı. 2025'te 9 aylık üretim 779 bin 733 ton olurken bu yıl 834 bin 27 tona yükseldi.

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Yılın 9 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yüzde 45 artış göstererek rekor seviyeye çıktı. Bu yılın aylık verilerinde en yüksek üretim, 103 bin 171 tonla temmuzda görüldü. Yıllara göre aylık üretim miktarları 2022'de 54.299, 55.438, 63.469, 54.554, 66.566, 67.656, 67.242, 74.228 ve 71.487 ton; 2023'te 61.416, 52.216, 61.546, 65.243, 72.177, 70.447, 78.230, 78.277 ve 76.139 ton; 2024'te 71.657, 68.606, 70.530, 78.630, 83.598, 79.150, 88.808, 89.865 ve 85.426 ton; 2025'te 75.286, 73.306, 70.229, 85.983, 93.544, 88.403, 97.689, 98.652 ve 96.642 ton; 2026'da ise 80.487, 78.302, 83.696, 96.027, 95.439, 98.486, 103.171, 99.433 ve 98.985 ton olarak kaydedildi. Toplam üretim 2022'de 574.939, 2023'te 615.693, 2024'te 716.270, 2025'te 779.733 ve 2026'da 834.027 ton oldu.

Yoğurt üretiminde de rekor

Aynı dönemde yoğurt üretimi de arttı. Ocak-eylül 2022 döneminde 888 bin 676 ton yoğurt üretilirken 2023'ün aynı döneminde miktar 919 bin 627 ton oldu.

Yoğurt üretimi 2024'ün 9 ayında 1 milyon 7 bin 421 tona yükseldi. Geçen yılın ocak-eylül döneminde ise 1 milyon 57 bin 428 tona çıktı.

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Bu yılın 9 ayında 1 milyon 126 bin 83 tona ulaşan yoğurt üretimi rekor seviyeyi gördü. Yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemdeki artış oranı yaklaşık yüzde 27'yi buldu. Bu yıl en yüksek aylık yoğurt üretimi, 140 bin 86 tonla temmuzda gerçekleşti. Yıllara göre aylık üretim miktarları 2022'de 86.400, 83.902, 95.773, 95.394, 98.385, 105.655, 102.998, 113.541 ve 106.629 ton; 2023'te 91.434, 82.584, 98.461, 88.611, 104.691, 100.105, 117.848, 125.035 ve 110.858 ton; 2024'te 102.279, 98.429, 105.788, 104.656, 112.801, 112.648, 129.608, 126.980 ve 114.232 ton; 2025'te 105.107, 103.020, 104.798, 110.863, 121.651, 115.622, 135.413, 136.009 ve 124.946 ton; 2026'da ise 119.659, 110.599, 114.879, 125.691, 120.224, 131.876, 140.086, 134.781 ve 128.288 ton olarak gerçekleşti. Toplam üretim 2022'de 888.676, 2023'te 919.627, 2024'te 1.007.421, 2025'te 1.057.428 ve 2026'da 1.126.083 ton oldu.