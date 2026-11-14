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Marsh'tan Türkiye anketi: İşletmelerin yalnızca yüzde 30'unun sistematik planı var

11:19, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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Marsh İklim ve Sürdürülebilirlik Yönetici Direktörü Swenja Surminski, Türkiye'deki işletmelere yönelik anketin ilk bulgularına göre katılımcıların yarısının iklim riskini değerlendirdiğini, yalnızca yüzde 30'unun ise dayanıklılığı artırmaya dönük sistematik bir planı bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen iklim zirvesi COP31 kapsamında, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) bir otelde gerçekleştirdiği Sigorta Evi etkinliği sürüyor. 11 Kasım'da başlayan etkinlikte, risk, reasürans, sermaye, yatırım ve yönetim danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren küresel profesyonel hizmetler şirketi Marsh'ın temsilcisi de konuştu.

Marsh İklim ve Sürdürülebilirlik Yönetici Direktörü Swenja Surminski, şirketin Marsh Risk 2026 İklim Uyumu Araştırması'nın Türkiye sonuçlarına değinerek, "Yakın zamanda Türkiye'deki işletmelere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdik. İlk bulgular, katılımcılarımızın yarısının iklim riskini değerlendirdiğini gösteriyor. Ancak yalnızca yüzde 30'unun dayanıklılıklarını artırmak üzere harekete geçecek sistematik bir planı bulunuyor." dedi.

COP31 aksiyon ve uygulama odaklı

Surminski, COP31'in iklim değişikliğinin etkilerinin herkes tarafından hissedildiği bir dönemde yapıldığını söyledi. Ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Dolayısıyla artık harekete geçmek adına zamanlama kritik önem taşıyor. Bence bu COP, Türkiye başkanlığının da belirttiği gibi, 'aksiyon' ve uygulama odaklı. Sigortacılığın bu diyaloğun bir parçası olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."

Sigorta sektörünün ciddi bir risk bilgisine ve anlayışına sahip olduğunu, risklerle mücadeleye yardımcı olacak araç ve çözümlerinin de bulunduğunu belirten Surminski, sektörün yeni teknolojiler üzerinde de çalıştığını anlattı. Bu çalışmaların yenilenebilir enerjinin daha az riskli hale gelmesine ve yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Sigorta Evi'nin sektörü görünür kılmak, nelerin mümkün olduğunu göstermek ve sektör genelinde ivme oluşturmak bakımından önem taşıdığını da dile getirdi.

Marsh işletmelerin risk analizine destek veriyor

Farklı sektörlerden küçük ve büyük ölçekli işletmelerin risklerini anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olduklarını söyleyen Surminski, risklerin kaynağını tespit etmek için analitik araçlardan ve verilerden yararlandıklarını kaydetti.

Hedeflerinin bugünün ve geleceğin risklerini işletmelerle birlikte çalışarak anlamanın ve tanımlamanın ötesine geçmek olduğunu belirten Surminski, işletmelere neler yapabileceklerini göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Dayanıklı hale gelmeleri için doğru yatırımları yapmalarına ve doğru adımları önceliklendirmelerine destek olduklarını, işletmelerin riskler konusunda daha stratejik hareket etmesini hedeflediklerini ifade etti.

Dünya genelinde işletmelerle çalıştıklarını hatırlatan Surminski, zorlukların ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre farklılık gösterebildiğini, buna karşın temel yaklaşımın aynı olduğunu söyledi. İşletmelerin bugün karşı karşıya oldukları risklerin kaynağını doğru belirlemek durumunda olduğunu belirtti.

Bazı işletmelerin bu riskleri henüz ölçmediğini, dolayısıyla karşılaşabilecekleri olumsuzlukları ve bunların maliyetini tam olarak bilmediğini aktaran Surminski, şöyle devam etti: "İşletmelere 'Şimdi ne yapmalıyım? Bir yıl sonra ne yapmalıyım? Beş yıl sonra ne yapmalıyım?' diyebilmeleri için gerekli desteği ve araçları sunuyoruz. Böylece süreç, düzgün bir dayanıklılık planına dönüşüyor. İşletmelerin hazırlıksız yakalanmaması için asıl önemli olanın bu olduğuna inanıyorum."

Bazı işletmeler için bu konunun artık rekabet meselesine dönüştüğünü söyleyen Surminski, yatırımcıların bir işletmenin gerçekten dayanıklı olup olmadığını bilmek isteyebileceğini kaydetti.

DASK'a risk analizi ve reasürans desteği

Marsh'ın yalnızca özel sektörle değil, hükümetler ve kamu kurumlarıyla da çalıştığını belirten Surminski, Türkiye'de DASK'a risk analizleri ve reasürans temini konularında destek verdiklerini söyledi.

Şehirler ve belediyelerle de sık sık çalıştıklarını anlatan Surminski, bu kurumların karşı karşıya oldukları riskleri anlamalarına ve altyapılarını daha dayanıklı hale getirecek adımları belirlemelerine yardımcı olduklarını ifade etti.

Risk modelleri geleceği de öngörebilmeli

Surminski, risk modellerinin yalnızca geçmiş verilere dayanmadığından, geleceği de öngörebildiğinden emin olunması gerektiğini söyledi. Dayanıklılık planları hazırlanırken ve bu araçlar kullanılırken farklı sonuçların hesaba katılması gerektiği görüşünü paylaştı.

Yaklaşımın senaryo planlamasına dayandığını belirten Surminski, "Geçmişe bakıp 'Burada daha önce hiç sel olmadı, bir daha da olmaz' demek yerine olası sonuçları düşünmek gerekiyor." diye konuştu.

Modellerin güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Surminski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörde bu yönde çalışmalar yürütülüyor ve sigorta şirketleri daha gelişmiş modellere yatırım yapıyor. Teknolojinin de bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Teknolojiyi kullanma konusunda giderek yetkinleşiyoruz. Son 10 yılda yaşananları görebildiğimiz için geçmişten de ders çıkarmayı öğreniyoruz. İklimin nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Artık bunlardan yararlanarak gelecekte neler olabileceğine dair daha net bir fikir edinebiliyoruz. Yapay zeka da bu süreçte rol oynayabilir. Verileri çok daha erişilebilir kılabilir ve hesaplamaları hızlandırabilir."

Araştırmaya 184 yönetici katıldı

Marsh Risk 2026 İklim Uyumu Araştırması, dünya genelinde yaklaşık 120 özel ve kamu sektörü kuruluşunun değişen risk ortamına nasıl yanıt verdiğini ortaya koymayı amaçlıyor. Türkiye bulgularına ilişkin çalışma, Ipsos işbirliğiyle bu yılın kasım ayında yapıldı ve 184 üst düzey yönetici ile şirket sahibi araştırmaya katıldı.

Başlıklar :swenja surminskimarshcop31türkiye sigorta birliği
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Marsh'tan Türkiye anketi: İşletmelerin yalnızca yüzde 30'unun sistematik planı var
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