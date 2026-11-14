Doğal gazda yeni dönem

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Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini artıracak yeni bir adım atılıyor. AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi, yüzer LNG tesislerinin bulundukları konumdan ayrılarak başka bölgelerde görevlendirilmesine imkân tanıyor. Düzenlemeye göre tesislerin işletmecilerinin talebi üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirli bir süre ve kapsamda yer değişikliğine izin verilebilecek.

KIŞIN ARTAN DOĞAL GAZ TALEBİNE KARŞI ÖNLEM

Türkiye'de Hatay Dörtyol'daki Ertuğrul Gazi, İzmir Aliağa'daki Etki Liman ve Saros Körfezi'ndeki yüzer LNG tesisleri, doğal gaz tedarikinde önemli görev üstleniyor. Gemilerle getirilen sıvılaştırılmış doğal gaz, bu tesislerde yeniden gaz haline dönüştürülerek boru hatlarına aktarılıyor. Teklifin yasalaşmasıyla ihtiyaç duyulan dönemlerde gemilerin farklı bölgelerde de hizmet verebilmesi mümkün olacak. Böylece özellikle tüketimin zirveye çıktığı soğuk kış günlerinde veya doğal gaz tedarikinde yaşanabilecek aksamalarda, uygun altyapıya sahip başka noktalardan sisteme gaz verilmesi kolaylaşacak.

ENERJİ GÜVENLİĞİNDE ELİMİZ GÜÇLENECEK

Yeni uygulamayla Türkiye'nin mevcut doğal gaz altyapısından daha esnek yararlanması ve olası enerji krizlerine karşı alternatiflerini artırması hedefleniyor. Bu sayede hanelere, sanayi kuruluşlarına ve elektrik üretim tesislerine kesintisiz gaz sağlanmasına katkıda bulunulabilecek. Anayasa Mahkemesi, yüzer LNG tesislerinin yer değiştirmesine ilişkin yetkinin sınırlarının kanunda açıkça belirlenmemesini Anayasa'ya aykırı bulmuştu.

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