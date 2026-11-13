Fon Koordinasyon Kurulu 10. kez toplandı: 333 bin 493 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı

Kredi kartı kullananlar dikkat: Borcu bitirmek isterken katlanarak büyümesin

Türkiye'de kredi kartı kullanımı rekor seviyelere ulaşırken, bilinçsiz tüketim ve asgari ödeme alışkanlığı tüketicileri büyük bir borç sarmalına sürüklüyor. Aylık faiz oranları, vergiler ve bileşik faizin de devreye girmesiyle yıllık bazda yüzde 70'i aşan bir maliyete neden oluyor. Uzmanlar, kart limitini kendi parası gibi görenleri ve nakit çekerek yatırım yapmaya çalışanları bekleyen tehlikelere karşı uyarıyor. İşte kredi kartı kullanımında bütçeleri sarsan hatalar ve güncel tablonun detayları: