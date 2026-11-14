Singapur'dan Türkiye'ye 2,7 milyar dolarlık yatırım

‘JETCO ile ikili ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşıyacağız’
‘İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 1,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır’
‘Üçüncü ülkelerde ortak projeler için önemli bir potansiyel var’
‘JETCO’nun ilk toplantısını önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi planlıyoruz’
‘STA’nın ardından Türkiye’ye Singapur firmalarından yakın ilgi var’
Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ise JETCO Protokolünü imzalamaktan son derece memnun olduğunu ifade ederek, “11 yıl önce imzalanan STA anlaşmasının yıl dönümü olmasının önemli bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. STA'nın imzalanmasından sonra Türkiye, Singapur firmalarından çok yakın ilgi gördü. Singapur firmaları özellikle lojistik, liman işletmeciliği, gıda işleme, enerji, özellikle yenilenebilir enerji, finans hizmetleri alanlarında çok güçlü kabiliyetlere sahiplerdir ve bu alanlarda çalışmaya da çok istekliler. Özellikle yenilenebilir enerji alanında hem Türkiye'de hem Singapur ve Güneydoğu Asya'da çok büyük potansiyel ve önemli ihtiyaçlar var. Türk firmalarının bu alandaki kabiliyetleri dikkate alındığında Singapur'da yenilenebilir enerji alanında işbirliği ve yatırım fırsatları var. STA'nın imzalanmasından bu yana ticaretimiz yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 4,6 milyar dolara ulaştı” diye konuştu.
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