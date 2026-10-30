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Bir haftada yedi milyar lira iade daha

Bir haftada yedi milyar lira iade daha

Burak Doğan
04:00, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 04:03, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Bir haftada yedi milyar lira iade daha
Arşiv.

Fon soruşturmasında haksız kazanç iadeleri sürüyor. Son bir haftada 8 şüpheli kişi ve kuruluş, TMSF hesaplarına yaklaşık 7 milyar lira yatırdı. Böylece soruşturmanın başlangıcından bu yana ödeme yapanların sayısı 33’e, iade edilen toplam tutar ise 17,5 milyar liraya ulaştı. En yüksek iadeyi 2 milyar lirayla A1 Capital Portföy Yönetim A.Ş. gerçekleştirdi.

Fon soruşturmasında adı geçen şüpheli kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç iadeleri gelmeye devam ediyor. Son hafta içerisinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun açtığı hesaplara 7 milyar daha ödeme yapıldı.

33 KİŞİ-KURULUŞ PARA YATIRDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Fon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında fon ve borsa manipülasyonundan elde ettikleri haksız kazançlar için tebligat gönderilen şüpheliler, paraları iade etmeyi sürdürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun açtığı banka hesaplarına son 1 haftada 8 şüpheli kişi-kuruluş tarafından yaklaşık 7 milyar lira iade edildi. Böylece soruşturmasının başından bu yana elde açılan bu hesaplara para yatıran kişi-kurum sayısı 33’e, iade edilen miktar ise 17 milyar 500 milyona ulaştı.

A1 CAPİTAL’DEN 2 MİLYAR TL

Bu hafta içerisinde en yüksek tutarda iadeyi A1 Capital Portföy Yönetim A.Ş. gerçekleştirdi. Kurum, belirlenen hesaplara toplam 2 milyar lira yatırdı. A1 Capital’ın yanı sıra Pardus Yönetim A.Ş.’nin da para iadesi yaptığı öğrenildi. A1 Capital Portföy Yönetim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, Pazarlama müdürü Burak Poyraz ve Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek ile kurumların bazı yöneticileri soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

9 FON İÇİN KARAR ÇIKMIŞTI

A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu 9 fon, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli tasfiye listesinde buluyordu. TEFAS’da alım satıma kapatılan fonlardan 6’sı hisse senedi yoğun serbest fon (BHN, BYZ, CBD, CAH, CHY, SEH), birini hisse yoğun fon (AJ1), 2’sini ise para piyasası fonları (PAB ve P1A ) oluşturuyordu. Pardus Portföy Yönetim A.Ş.'nin ise toplam 42 yatırım fonu tasfiye listesinde yer alıyordu. Pardus Portföy’ün tasfiye kapsamına alınan tüm fonlarına ilişkin tasfiye işlemleri tamamlandı.


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Başlıklar :Fon soruşturmasıfonTMSF
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