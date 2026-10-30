Türkiye çok daha güçlü olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayınladığı video mesajla kutladı. Cumhuriyetin, tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının ve kendi geleceğini tayin etme azminin en güçlü nişanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Gazi Mustafa Kemal önderliğinde büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz Milli Mücadele, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. İmkânsızlıklar içerisinde elde edilen bu büyük başarı, yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda milli iradenin gücünü ve bağımsız yaşama hakkının vazgeçilmezliğini tarihe nakşetmiştir.”

EMİN ADIMLARLA GELECEĞE

“Bundan tam 103 yıl önce milletçe sergilediğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımız olmaya devam ediyor. Son 24 yılda savunma sanayiinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede katettiğimiz mesafeyi müessir ve müreffeh Türkiye’ye giden yolun kilometre taşları olarak görüyoruz. Kendi teknolojisini geliştiren, savunma alanındaki imkân ve kabiliyetlerini artıran, enerji arz güvenliğini güçlendiren, ulaştırma altyapısını çağın gereklerine göre yenileyen ve üretim kapasitesini sürekli büyüten ülkemiz daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir.”

TÜRK MİLLETİ ASRA MÜHRÜNÜ VURACAK

“Türkiye olarak yakın çevremizde ve dünyanın farklı yerlerinde savaşların, çatışmaların, krizlerin yaşandığı zor bir dönemde istikrarımızı korumakla kalmayıp anlaşmazlıkların çözümü için de sorumluluk alıyoruz. ‘Dünyada barış, bölgede barış ve yurtta barış’ şiarıyla barış için, adalet için gayret göstermeye bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. 86 milyon olarak, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek Türkiye Yüzyılı hedefimizi kuvveden fiile geçirecek, gök kubbemiz olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti’ni çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız. “Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Türkiye, hamdolsun bugün, dünden daha güçlüdür; inşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır. Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz asra, Türk milleti mührünü vuracaktır. Rabbim milletçe yolumuzu, bahtımızı açık etsin, diyorum.”

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında 24 saatte ikinci görüşme

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyası liderlerini karşıladı

Gündem

Türk Dünyası'nın kalbi Ankara'da atıyor: Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyası liderlerini kapıda karşıladı