Peribacası çöktü: 3 ölü 5 yaralı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi’nin giriş kapısına yakın bir peribacası çöktü. Kopan kaya parçalarının altında kalan biri yabancı turist 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Tüf kaya yapısına sahip bölgede aşırı yağışlardan dolayı toprak kayması yaşandığı ve bu sırada bazı kayaların koptuğu belirtiliyor.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan biri yabancı turist 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, dün saat 15.15 sıralarında Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları aşağı yuvarlandı. Bu sırada bölgedeki bulunan bazı kişiler, kayaların altında kaldı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in (37) cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, aşırı yağış sonrası kaya düşmesiyle olayın meydana geldiğini