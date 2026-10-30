Bu kez barış getirsin
Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Hedef 15 bin varil üretim
Şırnak'taki Gabar sahasında üretim artarken, Diyarbakır'da kaya petrolü için yürütülen çalışmaların ardından gözler şimdi Adıyaman'a çevrildi. Bir dönem petrolün kalelerinden biri olan kentte, yeni keşiflerle günlük üretimin yaklaşık yüzde 50 artırılarak 15 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Bölgede yeni sondajlar, arama ruhsatları ve yüz milyonlarca liralık yeni yatırımlar planlanıyor.
Bu kez barış getirsin: ABD-İran yeniden masaya oturuyor
Mekke İttifakı üyeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan bir heyetin Tahran’a ziyaretinin ardından ABD-İran arasında bir ateşkes ihtimali yeniden arttı. Trump da 3 Kasım’daki ara seçimler öncesinde gerilimi azaltacak bir formül istiyor. Müzakere adresinin Türkiye veya Katar olacağı konuşuluyor.
Thomas Reis öz güven aşıladı
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, henüz sezon başında umutları tükenmek üzere olan camiaya yeniden öz güven getirdi. Alman teknik adam, pratik çözümleri ve sonuç odaklı taktikleriyle, takıma kazanma alışkanlığı aşılayarak önemli bir hava oluşturdu.