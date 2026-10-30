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103’üncü yıl coşkusu

103’üncü yıl coşkusu

04:00, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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103’üncü yıl coşkusu
Cumhuriyet'in 103. yılı ülkenin dört bir yanında kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü, yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlandı. Şehir meydanları Türk bayraklarıyla donatılırken öğrenciler, askerler ve vatandaşlar Cumhuriyet heyecanını birlikte yaşadı.

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Ankara’dan İstanbul’a, Karadeniz’den Akdeniz’e, Doğu Anadolu’dan Ege’ye kadar birçok kentte düzenlenen törenlerde Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıl dönümünün gururu yaşandı. Resmi programlarda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı paylaşıldı. Öğrencilerin şiirleri, halk oyunları, askeri geçitler ve çeşitli gösterilerle renklenen kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara’da devlet erkanının programının ardından ziyarete açılan Anıtkabir’e yüzlerce vatandaş geldi. Başkentte gün boyunca Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İSTANBUL’DA TÖREN VE GEÇİŞ

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında resmi törenler düzenlendi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki program, orkestra eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirilen kutlama programı ve tören geçişi dolayısıyla bölgede güvenlik önlemleri alınırken bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kentin farklı noktalarında Türk bayraklarıyla kutlamalara katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı heyecanını paylaştı. İstanbul Havalimanı’nda ise terminalin farklı noktalarında bando gösterileri ve kortejler gerçekleştirildi, yolculara Türk bayrakları dağıtıldı.

BAYRAK COŞKUSU DENİZLERE TAŞTI

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının dikkat çeken adreslerinden biri Balıkesir’in Ayvalık ilçesi oldu. Ayvalık Sahil Güvenlik Dalış Timleri ile Prodivers ve Kuzey Mavi Dalış Merkezi dalgıçları, denizin altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü kutladı. Sualtı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülenen etkinlik, su altında renkli görüntülere sahne oldu. Samsun’da da bir grup yüzücü, 29 Ekim dolayısıyla Karadeniz’de Türk bayrağı açtı. Kentteki kutlamalarda ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait helikopter, gökyüzünde Türk bayrağıyla tur attı.

Mardin’de dört dilde türkü

  • Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı kültürlerin bir arada yaşama geleneğiyle öne çıkan Mardin’de çocukların performansı damga vurdu. Mardin Diller ve Dinler Çocuk Korosu, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde “Yar Sabiha” türküsünü seslendirdi.

Yabancı öğrencilerden “Yaşasın Cumhuriyet”

  • Sivas’ta düzenlenen kutlamalara Erasmus+ programı kapsamında İtalya, Romanya ve Slovakya’dan gelen öğrenciler de katıldı. Bir haftalığına kentte bulunan öğrenciler, Atatürk Kongre Müzesi önündeki törende “Yaşasın Cumhuriyet” diyerek bayram coşkusuna ortak oldu.

Sokaklar kırmızı beyaza büründü

  • İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende askeri birlikler, öğrenciler ve çeşitli gruplar geçti. Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla, Isparta ve Burdur’da da törenler düzenlendi.

Nefes kesen gösteriler

  • Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta kutlamalar, resmi törenlerin yanı sıra öğrencilerin gösterileri ve ödül programlarıyla gerçekleştirildi. Yağış nedeniyle bazı etkinlikler kapalı salonlara alınırken programlarda Cumhuriyet’in bağımsızlık ve milli egemenlik açısından taşıdığı önem vurgulandı. Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ, Siirt, Bingöl ve Mardin’de de vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı’nı törenlerle kutladı.

Başlıklar :Cumhuriyet Bayramıtoplumgündem
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Yeni Şafak
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