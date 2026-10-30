Daha güçlü Türkiye için hep birlikte

MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli, şunları kaydetti: “Cumhuriyet’i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun korunması ve geleceğe taşınmasında en büyük sorumluluğu ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz’ diyerek gençliğe vermiştir.” “Biz de diyoruz ki geleceğin mimarı sevgili gençler, çağdaş eğitim ve bilimin ışığında üretken ve yenilikçi bir anlayışla milli ve evrensel değerleri harmanlayıp toplumsal dayanışma ve birlik ruhuyla, Cumhuriyet’imizi çağa uygun bir biçimde şekillendirip geleceğe sizler taşıyacaksınız. Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur. Hep beraber karşımızdaki engelleri aşıp önümüze yeni ufuklar açılması için çalışalım, küresel güç dengelerinde bağımsız ve güçlü bir lider ülke yaratmak için gayret gösterelim.”

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