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Türk Dünyası'nın kalbi Ankara'da atıyor: Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak

Türk Dünyası'nın kalbi Ankara'da atıyor: Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak

Büşra Soyal
19:10, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:03, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türk Dünyası'nın kalbi Ankara'da atıyor: Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi vesilesiyle konuk devlet başkanları ve heyetlerinin katılımıyla resmi akşam yemeği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi vesilesiyle konuk devlet başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi vesilesiyle konuk devlet başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu salonda seçkin konuklarımız ve ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleyi sevk ve idare eden tüm kadroları, şehitlerimizi, gazilerimizi, Meclis’imizdeki o dönemdeki muhterem mensuplarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü bu yıl çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramını aile meclisimiz olan Türk Devletleri ile kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Teşkilatın 13. Zirvesi nedeniyle bayram coşkumuza ortak olan Kazakistan Cumhurbaşkanına , Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanı, KKTC Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanına ve heyetlerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz, aziz milletimiz kadar dünyanın mazlum halkları için de umut ışığı olarak doğmuştur. Aradan geçen 103 yılda Cumhuriyetimiz sadece kuruluş ideallerini yerine getirmekle kalmadı gönüllerde de kök saldı. 86 milyonun ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Millet olarak uğruna ağır bedelleri ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyetini, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu idaresi nasıl 103 yıl önce 7 düveli diz çöktürerek bu varanı kurtarmışsa, biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları bertaraf etmeye kararlıyız.


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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanTürk DünyasıAnkara
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Yeni Şafak
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