Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çiftçi açıkladı: Gürcistan’dan Türkiye’ye 548 firari getirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan ile yürütülen güvenlik iş birliği kapsamında son bir yılda 548, 1 Eylül’deki ziyaretinden bu yana ise 80 kişinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, 10 Aralık’ta Azerbaycan’ın da katılımıyla üçlü güvenlik görüşmesi yapılacağını duyurdu.