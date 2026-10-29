Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
17:02, 29/10/2026, Perşembe
DHA
Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı
Ayman Safadiile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyev'i kabul etti: Beştepe'de stratejik imzalar atıldı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev Külliye’de görüştü
Ekonomi
Avrupa Merkez Bankası görevinden ayrılıyor
Başlıklar :hakan fidanayman safadidışişleri bakanı