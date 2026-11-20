Rize'de açtığı oto tamir dükkanında çırak bulamayan Cengiz Baltacı’ya önce "Sanayide kadın olmaz" ön yargısıyla sadece hesap ve çay işleri için destek olan eşi Fatma Yıldırım Baltacı, kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrenerek hem kadın müşterilerin güven kapısı hem de eşinin en büyük tamir ortağı oldu.





Rizeli Cengiz Baltacı, 2024 yılında çocukluk mesleği olan oto tamirciliğinde kendi iş yerini açmaya karar verdi. Çırak bulmakta zorlanınca "Sanayide kadın olmaz" ön yargılarına rağmen eşi Fatma Yıldırım Baltacı’nın "Ben sana eşlik ederim" teklifiyle yola çıktı. Başlangıçta işin ağır ve riskli olması nedeniyle tereddüt yaşayan ve eşine yalnızca çay ile hesap kitap işlerine bakması şartıyla onay veren Cengiz Baltacı, eşinin tornavida ve pense uzatırken gösterdiği merak ve yetenek karşısında fikrini tamamen değiştirdi. İlk günlerde lokma, alyan ve yıldız anahtar gibi temel aletleri dahi tek tek sorarak öğrenen Fatma Yıldırım Baltacı, geride bıraktıkları iki yılın sonunda araçların disk ve balatalarını değiştirebilen, motor kapağı sökebilen ve dükkanın tüm yedek parça hesaplarını yöneten bir ustaya dönüştü. Sanayiye kadın elinin değmesiyle dükkanı sıcak bir aile ortamına çeviren çift, bugün hem kadın sürücülerin araçlarını gönül rahatlığıyla emanet ettiği bir güven kapısı haline geldi hem de omuz omuza çalışarak sanayideki kalıplaşmış düşünceleri yıkan örnek bir başarı hikayesine imza attı.