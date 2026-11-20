Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, ambalajın ön yüzündeki 'light', 'fit' veya 'şekersiz' gibi ifadelerin ürünün sağlıklı olduğunu garanti etmediğini belirterek tüketicileri arka yüzdeki içerik…

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, sağlıklı beslenmek için mutlaka üzerinde ‘fit’, ‘proteinli’, ‘light’ veya ‘şekersiz’ yazan ürünler satın almak gerekmediğine işaret etti.

Köleoğlu, "Ürünün ön yüzündeki tek bir ifade, ürünün sağlıklı olduğunu göstermez." dedi.

Market raflarında ‘fit’, ‘şekersiz’, ‘proteinli’, ‘light’ veya ‘doğal’ olarak sunulan ürünler seçilirken tüketicilerin bazı noktalarda yanılgıya kapılabileceğini vurgulayan Köleoğlu, dikkat edilmesi gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

Ambalajın arka yüzüne bakılmalı

Köleoğlu, en sık karşılaştıkları yanılgının, ambalajın ön yüzündeki tek bir ifadeyi ürünün sağlıklı olduğunun garantisi gibi görmek olduğunu söyledi.

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Köleoğlu, "Örneğin, proteinli bir atıştırmalık yüksek miktarda doymuş yağ içerebilir. Doğal olarak tanıtılan bir ürün de enerji açısından yoğun olabilir. Üstelik bir ürünün besleyici olması, porsiyon miktarının önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden yalnızca ürünün nasıl tanıtıldığına değil, içerik listesine ve besin değerlerine de bakılmasını öneriyorum. Ambalajın ön yüzü dikkatimizi çekebilir ama seçimimizi arka yüzündeki bilgilerle yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Şekersiz ile ilave şeker içermez aynı değil

Köleoğlu, bir ürünün üzerinde ‘şekersiz’ veya ‘ilave şeker içermez’ yazmasının ürünün sağlıklı olduğu anlamına gelmeyeceği uyarısında bulundu.

Şekersiz ve ilave şeker içermez ibarelerinin aynı anlama gelmediğini belirten Köleoğlu, şekersiz ifadesinin ürünün 100 gramında veya 100 mililitresinde en fazla 0,5 gram şeker bulunması koşuluna dayandığını söyledi.

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Köleoğlu, şöyle devam etti: "‘İlave şeker içermez’ ise üretim sırasında şeker veya tatlandırma amacıyla şeker içeren bir bileşen eklenmediğini belirtir. Ancak ürün, meyve ya da süt gibi bileşenlerinden doğal olarak şeker içerebilir. Örneğin, ilave şeker içermeyen bir meyve püresi, meyvenin kendi şekerini içermeye devam eder. Benzer şekilde şekersiz bir bisküvi de yağ ve enerji açısından yüksek olabilir. Bu yüzden yalnızca bu ifadelere bakarak bir ürünün sağlıklı olduğuna karar vermemek gerekiyor."

Herkesin ek proteine ihtiyacı yok

Protein barları, granola ve proteinli yoğurtlar gibi ürünlerin gerçekten sağlıklı ara öğün seçenekleri olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Köleoğlu, şunları söyledi:

"Bu ürünler doğru seçildiklerinde pratik ara öğün alternatifleri olabilirler. Ancak protein barlarında yalnızca protein miktarına değil, porsiyon başına şeker, doymuş yağ ve enerji içeriğine de bakılmalı. Bazı barlarda bulunan şeker alkolleri, özellikle sindirimi hassas kişilerde gaz ve şişkinliğe yol açabilir. Granolalarda ilave şeker miktarını, proteinli yoğurtlarda ise ilave şeker ve diğer bileşenleri kontrol etmek önemli. Ayrıca, herkesin ek proteine ihtiyacı yok. Kimi zaman sade yoğurt, meyve ve birkaç ceviz hem daha ekonomik hem de dengeli bir ara öğün olabilir."

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Besin etiketi nasıl okunmalı?

Köleoğlu, paketli gıdaların besin etiketinde şeker, tuz, doymuş yağ, lif ve protein miktarlarının nasıl okunması gerektiği konusuna değindi.

Köleoğlu, "İlk olarak, değerlerin 100 gram veya 100 mililitre için mi, yoksa bir porsiyon için mi verildiğine bakılmalı. Benzer iki ürünü karşılaştırırken 100 gram veya 100 mililitre üzerinden verilen değerlere bakmak daha doğru olur. Ne kadar tükettiğimizi hesaplarken ise porsiyon miktarı önem kazanır. Toplam şeker ile ilave şekerin farklı kavramlar olduğunu bilmeli, tuz ve doymuş yağ miktarına da dikkat etmeliyiz. Özellikle tahıl ürünlerinde lif içeriğine dikkat edilmesini öneriyorum. Protein miktarı da önemli olabilir ancak tek başına ürünün sağlıklı olduğunu göstermez. Etiketteki değerleri bir bütün olarak değerlendirmeliyiz" dedi.

Light ifadesi kilo kontrolüne yetmez

Köleoğlu, ‘light’ veya ‘düşük kalorili’ olarak satılan ürünlerin kilo kontrolü açısından her zaman daha iyi bir seçenek olmayabileceğini de sözlerine ekledi.

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Bu ürünler tüketilirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında şunları söyleyen Köleoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle ‘light’ ifadesinin ürünün hangi özelliğinin azaltıldığını anlattığına bakmak gerekir. Yağı azaltılmış bir ürünün enerji değeri beklediğimiz kadar düşük olmayabilir. Ayrıca ‘nasıl olsa light’ düşüncesi, farkında olmadan daha büyük porsiyonlar tüketmemize neden olabilir. Kilo kontrolünde yalnızca tek bir ürünün kalorisine değil, günün genel beslenmesine, tokluk hissine ve sürdürülebilir alışkanlıklara odaklanmak daha doğrudur. Bazen normal bir ürünün uygun porsiyonu, daha fazla tüketilen light alternatifinden daha iyi bir seçim olabilir."

Meyve suyu meyvenin yerini tutmuyor

Köleoğlu, meyve suları ile ilgili kamuoyunda pek çok yanlış bilinen konu olduğunun altını çizdi.

Köleoğlu, "Yüzde yüz meyve suyu, kendisine şeker eklenmemiş olsa bile meyvenin kendisiyle beslenme açısından eşdeğer değildir. Meyveyi bütün olarak tükettiğimizde lif alırız; çiğneme de tokluk hissine katkı sağlar. Meyve suyunda ise lif genellikle daha azdır ve kısa sürede daha fazla miktarda şeker almak kolaylaşır. Aromalı içeceklerde ilave şeker bulunup bulunmadığına bakılmalı. Şekersiz içecekler şekerli alternatiflerine göre şeker alımını azaltabilir; ancak günlük sıvı tüketiminde temel tercihimiz su olmalı. Meyve tüketiminde de mümkün olduğunca meyvenin kendisini öneriyorum" diye konuştu.

Market alışverişinde pratik öneriler

Son olarak market alışverişinde daha bilinçli seçimler yapmak isteyen tüketiciler için pratik önerilerde bulunan Köleoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle aynı gruptaki ürünleri karşılaştırmayı alışkanlık haline getirebiliriz. Örneğin, iki kahvaltılık gevrek arasında seçim yaparken yalnızca kaloriye değil, şeker ve lif miktarlarına da bakalım. İçindekiler listesindeki bileşenlerin ağırlıklarına göre çoktan aza sıralandığını bilmek, ürünün içeriğini anlamayı kolaylaştırır. Ardından gerçekten tüketeceğimiz porsiyonu ve bu ürünü ne sıklıkla yediğimizi düşünmeliyiz. Sağlıklı beslenmek için mutlaka ‘fit’, ‘proteinli’ veya ‘şekersiz’ yazan ürünler satın almamız gerekmiyor. Yulaf, sade yoğurt, baklagiller, meyve ve kuruyemişler gibi temel besinler de günlük beslenmede önemli yer tutar. Sonuçta sağlıklı beslenmeyi tek bir ürün değil, seçimlerimizin bütünü belirler" diye konuştu.

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