Bu ekmek bildiğiniz gibi değil: 12 ay küflenmeden saklanıyor

İtalya'nın Puglia bölgesinde yüzyıllardır üretilen geleneksel friselle ekmeği, sıra dışı saklama süresiyle dikkat çekiyor. İki aşamalı fırınlama yöntemiyle hazırlanan ve neminin büyük bölümü uzaklaştırılan ekmek, uygun koşullarda bir yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Ancak bu ekmeği tüketmek için önce suya batırarak yumuşatmak gerekiyor.