Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Saim Yüksel, antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımına karşı vatandaşları uyardı.
Yüksel, antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunu, ağrı kesici veya ateş düşürücü olmadığını vurgulayarak akılcı antibiyotik kullanımının önemine dikkat çekti.
Virüs kaynaklı hastalıklarda katkısı yok
Gereksiz antibiyotik kullanımının sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini söyleyen Yüksel, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotiğin iyileşme sürecine katkı sağlamadığını belirtti.
Hekim önerisi olmadan başlanmamalı
Antibiyotiklerin mutlaka hekim muayenesi ve önerisi doğrultusunda kullanılması gerektiğini söyleyen Yüksel, başkalarının tavsiyesiyle ya da evde kalan eski ilaçlarla tedaviye başlanmaması gerektiğini hatırlattı.
Bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesine bilinçsiz antibiyotik kullanımının yol açabileceğini ifade eden Yüksel, tedavi sürecinde hastaların kendilerini iyi hissetseler bile antibiyotik kullanımını hekimin belirlediği süreden önce sonlandırmamaları gerektiğini kaydetti.
Akılcı antibiyotik kullanımının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Saim Yüksel, "Doğru zamanda, doğru dozda ve hekim kontrolünde kullanılan antibiyotik hayat kurtarır" mesajını verdi.
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