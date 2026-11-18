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Sivas'ta 48 yaşındaki bir kadının uzun yıllar astım tanısıyla tedavi edilen şikayetlerinin, bronşuna kaçan yabancı cisimden kaynaklandığı belirlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fatma Erdoğmuş öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle uzun süre astım tedavisi gördü.

Şikayetlerinin devam etmesi üzerine Erdoğmuş, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvurdu.

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Akciğer kanseri ihtimali düşünüldü

Hastanın sağ akciğerine hava taşıyan intermedier bronşta bir lezyon saptandı. Lezyon, doktorların yaptığı değerlendirmelerde ve bilgisayarlı tomografi incelemesinde görüldü.

Mevcut bulguların akciğer kanseri ihtimalini düşündürmesi üzerine, daha önce iki kez bronkoskopi işlemi uygulanmasına rağmen kesin tanıya ulaşılamayan hastada cerrahi müdahale planlandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Ajansı Sivas'ta uzun yıllar astım tanısıyla tedavi gören 48 yaşındaki kadının şikayetlerinin bronşuna kaçan yabancı cisimden kaynaklandığı belirlendi.

Yabancı cisim ameliyat öncesi tespit edildi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey ve ekibi, ameliyat öncesinde gerçekleştirdikleri rijit bronkoskopi işleminde hava yolunu ayrıntılı olarak inceledi.

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Lezyon görünümünün derininde bir yabancı cisim bulunduğu, inceleme sırasında tespit edildi. Bronştaki yabancı cisim, Özbey ve ekibinin müdahalesiyle başarıyla çıkarıldı.

Hastanın uzun süredir devam eden öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinde, müdahalenin ardından belirgin bir gerileme görüldü.

Özbey: Hastamız da rahatladı, biz de mutlu olduk

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbey, başarılı bir operasyon yapmanın mutluluğunu ekip olarak yaşadıklarını belirtti.

Özbey, hastanın nefes borusunu incelediklerinde derin bir alana yerleşmiş, oldukça sert ve uzun zamandır orada olduğu tahmin edilen yabancı cisim tespit ettiklerini anlattı.

Özbey, "Çıkarılması çok kolay olmadı ama çıkardık. Cismi çıkardıktan sonra hastamızın nefes darlığı ve öksürük biraz gerilemiş oldu. Hastamız akciğer kanseri olabilir mi diye tetkiklerinden yola çıkarak bu sonuca ulaştık. Akciğer kanseri de olmadığı kesinleşti. Hastamız da rahatladı, biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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Hasta Fatma Erdoğmuş ise gece gündüz geçmeyen bir öksürüğü olduğunu, bugüne kadar hiçbir tedaviye yanıt alamadığını kaydetti.

Erdoğmuş, operasyondan sonra rahatladığını söyleyerek doktorlara teşekkür etti.

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