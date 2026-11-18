Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 57. sokak üzerinde bulunan Ömer Faruk Çetin Bey apartmanında meydana geldi. Apartmanın 6. katında yaşayan M.A. ve M.A. çiftinin üçüncü çocuğu olan 10 aylık A.M.A. bebek, annesi banyoda halı yıkarken henüz bilinmeyen bir şekilde kovaya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan bebek, Sivas Numune Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme polisleri evde inceleme yaparken soruşturma sürüyor.

Reklam Reklam

Gündem

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Gündem

Hatay'da acı olay: Dereye düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gündem

Otomobil motosiklete çarptı: Bir yaralı