Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 şüpheli, Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanarak cezaevine gönderildi.
Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün Suşehri ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheli yakalandı.
Mide ve bağırsaklarda 100 ayrı paket tespit edildi
Yapılan kontrollerde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yutulmak suretiyle saklanmış 100 ayrı paket bulunduğu tespit edildi.
Paketlerden toplam 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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