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Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

14:12, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Sivas'ta kaybolan Büşra bebekten yaklaşık 2 aydır haber alınamıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor.AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki çalışmalarda 5 araç ve 40 personel görev alıyor.

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan veteriner hekim ile A.Ç, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif ve babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını öne sürmüş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını iddia ettiği bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.


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Başlıklar :arama çalışmalarıBüşra BebekDivriğiSivas
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Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ta kaybolan Büşra bebekten yaklaşık 2 aydır haber alınamıyor
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