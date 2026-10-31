Otomobil motosiklete çarptı: Bir yaralı
21:08, 31/10/2026, Cumartesi
IHA
Yaralı motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Yusuf Ergün M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’da otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Yusuf Ergün M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bir otomobille çarpıştı.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergün M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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