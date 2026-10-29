Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
23:00, 29/10/2026, Perşembe
DHA
Yangın sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Çat Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Zeki Özalp idaresindeki 34 U 8432 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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