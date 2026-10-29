Oyuncağının peşinden gitti: Su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

Gelin ve görümce anne altınları için birbirine girdi: Altı gözaltı

Adıyaman’da gelin ve görümce arasında annelerinden kaldığı öne sürülen altınlar nedeniyle başlayan tartışma, aile yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgaya karıştığı belirtilen 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.