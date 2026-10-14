Adıyaman’da otomobil şarampole uçtu: Sürücü araçta sıkıştı

Adıyaman’da sağanak kabusu: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı

Adıyaman merkez ile Kahta ve Besni ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı.