Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuk, Adıyaman'da oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini vurarak ağır yaralanmıştı.
Olay Karapınar Caddesi'nde yaşandı
Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım'da Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi üzerinde tabancayla oynayan 17 yaşındaki Oktay Uçar'ın silahı kazara ateş aldı ve Uçar başından vurularak ağır yaralandı.
Hastanede 9 gün yaşam mücadelesi verdi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oktay Uçar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Hastanede tedavi gören Uçar, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Yapılan işlemlerin ardından, incelemeleri tamamlanan Uçar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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