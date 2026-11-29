İzmir'in Buca ilçesinde
pompalı tüfekle ateş açılan ve taraflar arasında kız meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen kavgada 4 kişi yaralandı.
Adatepe Mahallesi Hasan Ağa Parkı yakınlarındaki olay saat 20.45 sıralarında meydana geldi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İddiaya göre,
kız meselesiyüzünden birbirini tanıyan taraflar arasında kavga çıktı.
Pompalı tüfekle ateş edilince vücutlarına saçma isabet eden 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.
Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı, kimlik bilgileri ise açıklanmadı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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