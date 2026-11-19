Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişinin KOAH hastası olduğu tahmin edilirken, bunların yalnızca 300-500 bininin tanı almış olması hastalığın erken teşhisindeki eksikliği gözler önüne seriyor.

Sinsi ilerleyen ve hava yollarında kalıcı daralmaya neden olan KOAH’ta en büyük risk faktörünün sigara olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Sigara içen 40 yaşın üstündeki tüm hastalara mutlaka solunum fonksiyon testi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Dünya KOAH Günü dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun, KOAH’ta erken tanı ve sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekti.

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"KOAH tanısı solunum fonksiyon testiyle konulur"

KOAH’ın hava yollarının tıkanması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Sigara çok zararlı. Hepimiz biliyoruz. Bir numarada yaptığı şey KOAH hastalığı. Milyonlarca hasta var. Dünyada da ülkemizde de. Ülkemizde birkaç milyon olduğu tahmin ediyoruz ama tanı konmuş 300-500 bin hasta var. Sigara içen 40 yaşın üstündeki tüm hastalara mutlaka solunum fonksiyon testi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Şöyle bir yanılgı oluyor. Bir gidiyorlar, akciğer filmini çekiyorlar. Akciğer filmi normalmiş, ben sigara içmeye devam edeyim. Bu son derece yanlış ve son derece tehlikeli bir şey. Çünkü KOAH tanısı solunum fonksiyon testiyle konur. Akciğer filminde biz kanser arıyoruz, başka hastalıklar arıyoruz. Nefes darlığını yapacak nedenlere bakıyoruz" diye konuştu.

"Elektronik sigara da en az normal sigara kadar zararlı"

Sigara endüstrisinin gençleri hedef alan ürünlerle tütün kullanımını sürdürmeye çalıştığını belirten Uzun, "Sigara endüstrisi insanlar bırakmaya başlayınca elektronik sigaraya yöneldi. Elektronik sigara da en az sigara kadar zararlı. Onlar da cicili bicili paketler ve kutularla özellikle gençleri kandırarak bu işe başlatıyorlar. Kesinlikle yanlış ve yalan bilgiler. O da en az içtiğiniz tütün sigara kadar zararlıdır. KOAH ve diğer akciğer hastalıklarına yol açar. Sigara yüzde 80-90 oranında etkili ama hem ev içi hava kirliliği hem ev dışı hava kirliliği, yani çevre kirliliği, bazen mesleki maruziyetler de yer alıyor. Mesela tezek yakımı sonucu, soba yakımı sonucu oluşan duman nedeniyle sigara içmeyen kadınlarda da KOAH görüyoruz. Çevre kirliliği de son derece önemli konulardan biri" şeklinde konuştu.

"İlaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor"

KOAH tedavisinde ilk prensibin sigaranın bırakılması olduğunu vurgulayan Uzun, "Tedavinin birinci prensibi sigaranın bırakılması. En önemli şeydir. İkincisi, hava yolları tıkandığı için hava yollarını genişletici ilaçlar kullanıyoruz bu hastalarda. Çok seçenek var. En önemli kritik nokta hastaların ilaçlarını doğru şekilde ve düzenli kullanmalarıdır. Şöyle bir inanç oluyor hastalarımızda; bunları düzenli kullanırsam alışkanlık yapar diye. Kendini iyi hissettiğinde bırakıyorlar. Asla bırakmamaları gerekiyor. Bir de yanlış kullanım maalesef çok oluyor. Çünkü normal tablet şeklinde olmadığı için bu ilaçları doğru bir şekilde kullanmaları gerekir. Hastaların doktorlarıyla iyi iletişimde olması lazım. İlaçlarını her kontrole gittiğinde yanında götürmesi lazım ki doktor da kullanımını kontrol etsin" ifadelerini kullandı.

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"Enfeksiyonlar hastalığın kötüleşmesine neden oluyor"

KOAH hastalarında enfeksiyonların hastalığın alevlenmesinde önemli rol oynadığını belirten Uzun, şunları söyledi: "Hastalığın alevlenmelerinde en önemli şey enfeksiyonlardır. O yüzden hastalar için yıllık grip aşısı, beş yılda bir zatürre aşısı son derece önemli. Enfeksiyonlar hastalığın kötüleşmesine neden oluyor. Yürüyüş yapmaları, temiz havada dışarı çıkmaları kasların güçlenmesi açısından da önemli. Bu da rehabilitasyon açısından son derece önemli. KOAH ilerleyici bir hastalık. Önemli olan sigarayı erken yaşta bıraktırmak. Erken yaşta başlayıp KOAH olmasın istiyoruz. KOAH geliştikten sonra tamamen düzelme maalesef yok. Hastalığın semptomlarını ve ilerlemesini engelleyici tedavilerimiz var. KOAH’tan kurtulacak bir tedavi maalesef yok."

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