Ne dişçi var ne anestezi: Köy kahvesinde penseyle diş çektiler

Kars'ta bir köy kahvesinde yaşanan ilginç olay, görenlerin dikkatini çekti. Diş ağrısına dayanamayan vatandaşın imdadına arkadaşları yetişti. Ancak çözüm için ne diş hekimine gidildi ne de anestezi kullanıldı. Köy kahvesinde bulunan bir penseyle ağrıyan diş çekilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.