Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Arnavutluk'ta tarihî Bektaşi dergâhlarını ziyaret ederek inanç önderleriyle bir araya geldi.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin beraberindeki heyetle birlikte Arnavutluk’taki temaslarına Akçahisar (Krujë) şehrinde bulunan Sarı Saltuk Türbesi ve Tekkesi’ni ziyaret ederek başladı.

Balkanlar’da Alevi-Bektaşi inancının yayılmasında önemli bir yere sahip olan Sarı Saltuk’un manevi mirasını yaşatan türbede niyazda bulunan Ersin, bölgenin tarihî ve manevi değerlerini yerinde görme imkânı buldu.

Anadolu ile Balkanlar arasında yüzyıllar boyunca kurulan inanç ve kültür bağlarının önemli temsilcilerinden Sarı Saltuk'un mirası, iki coğrafya arasındaki ortak tarihî hafızanın günümüze ulaşan unsurları arasında yer alıyor.

Reklam Reklam

Tiran Büyükelçiliğine ziyaret

Arnavutluk programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes’i makamında ziyaret eden Ersin, Büyükelçi Erciyes’e nazik kabulü ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin kültürel boyutu ve Balkanlar'daki Alevi-Bektaşi mirasının ortak değerler açısından taşıdığı önem öne çıktı.

Elbasan Büyük Tekkesi’nde inanç önderleriyle buluşma

Programın devamında Balkanlar’daki Bektaşi geleneğinin köklü merkezlerinden Elbasan Büyük Tekkesi’ni ziyaret eden Ersin ve beraberindeki heyet, burada niyazda bulundu.

Reklam Reklam

Elbasan Büyük Tekkesi Postnişini Hacı Baba Admir Muçodemi ile bir araya gelen heyet, Alevi-Bektaşi inancının tarihî ve manevi mirası üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Bölgedeki inanç ve kültür sürekliliğinin sembol mekânlarından biri olan Elbasan Büyük Tekkesi'nde gerçekleşen buluşmanın ardından Ersin, gösterilen misafirperverlik ve samimi muhabbet dolayısıyla Hacı Baba Admir Muçodemi’ye teşekkür etti.

Anadolu ile Balkanlar arasındaki tarihî ve manevi bağlar

Arnavutluk'taki ziyaretler, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan Alevi-Bektaşi inanç geleneğinin ortak değerlerinin korunması, tarihî dergâhların manevi mirasının yaşatılması ve inanç merkezleri arasındaki gönül bağlarının güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Reklam Reklam

Yüzyıllardır farklı topluluklar arasında hoşgörü, dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkı sağlayan Bektaşi dergâhları, Balkanlar'ın kültürel ve inanç tarihinde önemli bir yere sahip bulunuyor.

Başkan Ersin'in temasları, bu köklü mirasın yerinde tanınmasına ve inanç önderleriyle ilişkilerin sürdürülmesine katkı sağladı. Başkan Ersin’in Arnavutluk programına Danışma Kurulu Üyesi Hacı Dursun Gümüşoğlu da eşlik etti.