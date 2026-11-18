Sultangazi’de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılan bir binadan gelen büyük gürültü, çevrede paniğe yol açtı.

Markete ekmek arası yaptırmak için giren vatandaş, gürültüyü duyunca binanın yıkıldığını düşünüp kendini dışarı attı.

Panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Cebeci Mahallesi’nde yaşandı

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, esnaf komşusu Ramazan Gül’ün işlettiği markete, ekmek arası yaptırmak üzere kahvehanede çalışan Fadıl Berber gitti.

Kentsel dönüşüm kapsamında iş makinesiyle yıkımı gerçekleştirilen binadan, ikili sohbet ederken büyük bir gürültü yükseldi.

Bulunduğu binanın gürültüyle birlikte sallandığını hisseden Berber, binanın yıkıldığını düşünüp panik içinde kendini dışarı attı.

Market sahibi Ramazan Gül de gürültü nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

"Kendimi dışarıya nasıl attığımı hatırlamıyorum"

Fadıl Berber, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Bakkala geldim, arkadaş dışarıda duruyordu. ‘Tehlikeli, içeri girmeyelim’ dedi. Sonra girdik. İki üç dakika sonra bir ses geldi, gümbür diye, gök gürlemiş gibi bina sallandı. O esnada ben yerimden oynadım. Binanın yıkıldığını zannettim. Kendimi dışarıya nasıl attım, ben de hatırlamıyorum yani. Bir an binanın yıkılacağını zannettim o sesle beraber. Şaşırdım, ne yapacağımı anlayamadım. Birdenbire kendimi dışarıya fırlattım"

"Arkadaş benden daha çok panikledi"

Market işletmecisi Ramazan Gül ise, "Mahallemizde kentsel dönüşüm dolayısıyla bir bina yıkılıyordu. Arkadaş geldi, ekmek arası istedi. Ben de o arada ‘Tehlikeli, girmeyelim içeriye’ dedim. ‘İşimi hemen hallet, ben gideyim. Bir şey olmaz’ dedi. Girdik içeriye. O anda tam kepçeci binayı yıkınca bir gürültü koptu. O korkuyla arkadaş kendini dışarıya attı. Ben de arkasından ‘Gel’ diye seslendim. Kaçtı gitti. Çok felaket bir gürültü çıktı. Arkadaş benden daha çok panikledi. Ben de panikledim ama fazla belli etmedim. O kaçıp gidince ben de arkasından peşine gittim" ifadelerini kullandı.

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Panik anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fadıl Berber’in, yıkım sırasında çıkan büyük gürültüyle irkilip korkuyla yerinden fırlayarak marketten dışarıya kaçtığı, iş yeri sahibi Ramazan Gül’ün ise arkasından gittiği görüntülerde görüldü.

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