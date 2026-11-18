Belediyeden neredeyse yarı fiyatına zeytinyağı: Vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve doğal zeytinyağına daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla tarladan sofraya uygun fiyatlı zeytinyağı satışına başladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çiftçilerimizin elindeki zeytinyağını doğrudan alıp aracısız bir şekilde vatandaşa satıyoruz. Şu anda burada bizim zeytinyağını doğrudan ve aracısız vatandaşa satmaya başladık" dedi.