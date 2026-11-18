Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sahilinde görüntülenen Taşçeviren kuşu, ismini aldığı özgün beslenme hareketiyle yiyecek arıyor. Türkiye'de genellikle ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde gözlemlenen kuşa, kış aylarında da az sayıda rastlanabiliyor.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sahilinde Taşçeviren kuşu, ismini aldığı özgün beslenme hareketiyle yiyecek ararken görüntülendi.
Sahildeki midye kabuklarını, dal parçalarını ve küçük taşları gagalarıyla ters çevirerek altlarında bulunan küçük omurgasızları arayan Taşçevirenler, midyeleri ve diğer yumuşakçaları da sivri gagalarıyla ustalıkla açarak besleniyor.
Türkiye'de genellikle ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde gözlemlenen bu kuşa, kış aylarında da az sayıda rastlanabiliyor.
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