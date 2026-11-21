Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Rize Valiliği, Değirmendere Deresi'nin kırmızı akmasıyla ilgili yapılan incelemelerde dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren bir tesisin tespit edildiğini ve tesis hakkında idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e ulaşan Değirmendere Deresi'nin suyu öğle saatlerinde kırmızıya döndü.

Görüntüler ilgili birimlere ulaştı

O anlar, suyun rengindeki değişimi fark eden mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerin ilgili birimlere ulaşmasının ardından bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Reklam Reklam

Valilikten yazılı açıklama

Rize Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rize Merkez Değirmendere Deresi’nin kırmızı renkte aktığına ve çevre kirliliğine neden olunduğuna ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede denetim gerçekleştirilmiştir."

"İki çevre denetçisi, bir çevre mühendisi ve drone görevlisi personelin katılımıyla, drone desteğiyle yapılan incelemeler sonucunda, saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren bir tesis tespit edilmiştir."

"Yapılan tespit üzerine ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (ı) bendi kapsamında idari işlem başlatılmış, ayrıca yetkili çevre laboratuvarı tarafından analiz yapılmak üzere numune alınmıştır."

Reklam Reklam

"Numune analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, mevzuat kapsamında gerekli ilave idari işlemler de uygulanacaktır."

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir

Gündem

Rize'de Değirmendere Deresi kırmızı aktı: Nedeni bilinmiyor

Gündem

Samsun İlkadım'da sağanak nedeniyle çöken yolda 4 araç çukura düştü