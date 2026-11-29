Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı verilen 39 il ise şu şekilde sıralandı:
Marmara ve Ege: İstanbul (tüm ilçeler), Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
Karadeniz ve İç Anadolu: Kastamonu, Samsun, Sinop.
Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Adana, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.
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