Hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise fırtınanın oluşturacağı rüzgar soğuğuna dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:





"Tam bir kış havası olacak. Genellikle bu sistemi ocak ve şubat ayında görürüz ama bu sene soğuk havalar erken gelmeye başladı. Bu sistemin en belirgin özelliği rüzgarı. Rüzgar poyraz yönünden fırtına hızında esecek. İstanbul'da bu gece şiddetlenen rüzgarın hızı özellikle çarşamba gününe kadar 70 kilometreye kadar çıkacak. Bu durum rüzgar soğuğuna neden olacak. Fırtınadan İstanbul'la birlikte Marmara ve Ege de etkilenecek. Fırtına hissedilen sıcaklıkları çok düşürecek. Sıcaklıkları termometre değerinin çok altında hissedeceğiz. İstanbul'da sıcaklık 10 derece fakat rüzgarın gücüyle 4-5 değerinde hissedeceğiz. Pazartesi 0 derece hissedeceğiz. Yani tam atkı, eldiven, bere takılacak hava. Hatta sonraki günlerde de rüzgarla birlikte yağış da var. Özelikle pazartesi, salı, çarşamba rüzgarın gücüyle ve sıcakların düşüşü ile yağış sulu kara çevirecek. Bu şartlar neredeyse 7-8 gün soğuk kalacak. Çarşamba günü fırtına etkisini azaltabilir ama sonraki günlerde de İstanbul'da hava soğuk olacak. Dışarıda uzun süre kalındığında üşütme tehlikesi çok yüksek."