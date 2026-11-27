Lapa lapa kar ve fırtına geliyor: 19 il için sarı kodlu alarm verildi eksi 10 dereceyi görecek

Kasım ayının son haftasında Türkiye, kısa sürede dört mevsimi bir arada yaşatacak sert hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 25-29 Kasım 2026 dönemini kapsayan son hava tahmin raporuna göre; bugün kuzey ve doğu bölgelerde etkili olan kar yağışı, sağanak ve şiddetli fırtına, Perşembe gecesinden itibaren yerini dondurucu ayaza, hafta sonu ise kısa süreli bir "yalancı bahara" bırakacak. Ancak Pazar günü batıdan giriş yapacak yeni sistemle birlikte karla karışık yağmur ve sağanak yeniden tüm yurda yayılacak.