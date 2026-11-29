"Eğer yine burada rayiç bedeller üzerinden bu rakamlar satış bedelleri, rayiç bedeller üzerinden yapılan işlemler de tam anlamıyla güvenliği yani bu ticaretin güvenliğini sağlayacağını söylememiz çok da mümkün değil. Çünkü sadece rayiç bedeli kısmı eğer güvenli ödeme sistemi tarafından yapılır, yine diğer kalan kısım eğer vatandaşların kendi aralarında nakit olarak bir para trafiğine dönüşürse yine orada taraflar ne kadar iyi niyetli olursa olsa bile o para trafiğinde başka üçüncü kötü niyetli kişilerin araya girmesi, müdahale etmesi veya farklı sebeplerden dolayı orada çok ciddi riskler alınabiliyor veya çok ciddi istenilmeyen adli vakalar da yaşanabiliyor. Bu noktada belki de bizim her zaman dile getirdiğimiz aslında bir değer barışıyla birlikte güvenli ödeme sisteminin başlıyor olması, yani tüm satışların gerçek satış bedelleri üzerinden yapıldığı ve tüm paranın da güvenli ödeme sistemi üzerinden geçtiği bir sistemin çok daha sektörün ihtiyaçlarına, çok daha bu ticaretin güvenli yapılmasına imkan sağlayacağını söyleyebiliriz."