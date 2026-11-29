TAPU VE PARA DEVRİ BİRBİRİNE BAĞLANACAK
- "Eskiden satıcı parasını alamamaktan korkuyordu. Alıcı da tapusunu alamamaktan korkuyordu. Şimdi artık yeni güvenli ödeme sistemi ile birlikte bu tapu ve para devir olayı ikisi de birbirine bağlanmış olacak. Artık tapu dairesinde iki vatandaşımız da hem satıcı hem alıcı güvenli ödeme sistemi ile birlikte referans numarasıyla tapu numarası birleşecek. İlk önce satıcımız imzayı atacak. Alıcı da parayı güvenli hesaba yatıracak. Tapu devri yapıldıktan sonra para satıcının hesabına geçmiş olacak. Dolayısıyla artık iki tarafın da çok güvenli bir şekilde birisi rahatça tapusunu alabilecek, birisi de rahatça parasını alabilecek."
AKDOĞAN: "TÜM PARANIN SİSTEM ÜZERİNDEN GEÇMESİ VE DEĞER BARIŞI ÖNEMLİ"
Habertürk canlı yayınında konuşan İTO Gayrimenkul Hizmetleri Başkanı Hakan Akdoğan, sistemin şeffaf ve güvenli ticaret için önemli bir adım olduğunu vurgularken, satış bedellerinin rayiç bedel üzerinden gösterilmesi durumunda ortaya çıkabilecek nakit trafiği riskine işaret etti:
- "Eğer yine burada rayiç bedeller üzerinden bu rakamlar satış bedelleri, rayiç bedeller üzerinden yapılan işlemler de tam anlamıyla güvenliği yani bu ticaretin güvenliğini sağlayacağını söylememiz çok da mümkün değil. Çünkü sadece rayiç bedeli kısmı eğer güvenli ödeme sistemi tarafından yapılır, yine diğer kalan kısım eğer vatandaşların kendi aralarında nakit olarak bir para trafiğine dönüşürse yine orada taraflar ne kadar iyi niyetli olursa olsa bile o para trafiğinde başka üçüncü kötü niyetli kişilerin araya girmesi, müdahale etmesi veya farklı sebeplerden dolayı orada çok ciddi riskler alınabiliyor veya çok ciddi istenilmeyen adli vakalar da yaşanabiliyor. Bu noktada belki de bizim her zaman dile getirdiğimiz aslında bir değer barışıyla birlikte güvenli ödeme sisteminin başlıyor olması, yani tüm satışların gerçek satış bedelleri üzerinden yapıldığı ve tüm paranın da güvenli ödeme sistemi üzerinden geçtiği bir sistemin çok daha sektörün ihtiyaçlarına, çok daha bu ticaretin güvenli yapılmasına imkan sağlayacağını söyleyebiliriz."
UZMANLARDAN WEB TAPU VE "İŞLEM YAPILAMAZ BEYANI" UYARISI
A Haber yayınında konuşan Gayrimenkul uzmanı Burak Susuz, Güvenli Ödeme Sistemi'nin tek başına tüm dolandırıcılık ihtimallerini ortadan kaldırmayacağını belirterek vatandaşlara Web Tapu üzerinden ek güvenlik tedbiri almaları çağrısında bulundu:
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