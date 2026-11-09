Manisa'ya dört milyarlık konut yatırımı

Manisa'da konut ihtiyacı ve güvenli yapı arayışı gayrimenkul yatırımlarını öne çıkarırken, BPG İnşaat kentte yaklaşık 4 milyar TL'lik yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Şehzadeler ilçesinde geliştirilen Mysia Life'ın lansmanı gerçekleştirilirken, ön satışlar da başladı. Konut, ticaret ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiren projenin Kasım 2028'de teslim edilmesi planlanıyor. Şirket, ön satışların başladığını ve projeye ön talep döneminde yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

264 DAİRE VE TİCARİ ALAN BULUNACAK

5 bin 350 metrekare arsa üzerinde, yaklaşık 24 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip iki bloktan oluşacak Mysia Life'ta 264 daire, 7 ticari dükkân ve 9 home ofis yer alacak. Projede 45-57 metrekare büyüklüğünde 1+1, 75 metrekare açık mutfaklı 2+1, 95 metrekare kapalı mutfaklı 2+1 ve 126 metrekare 3+1 daire seçenekleri sunulacak. Mysia Life'ta daire fiyatları büyüklük ve daire tipine göre 4,5 milyon TL'den başlayarak 16 milyon TL'ye kadar yükseliyor.

GÜVENLİ YAPI İHTİYACI ÖNE ÇIKIYOR

BPG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Çakıralar, Manisa'nın birinci derece deprem kuşağında bulunması nedeniyle güvenli yapı ihtiyacının önem kazandığını belirterek, "Birinci derece deprem kuşağındaki Manisa'da dayanıklı bina stokunun yetersizliği, şehirde yapı güvenliğini temel bir kentleşme önceliği haline getirdi" diye konuştu. Mysia Life'ın güvenli yapı sistemi ve sosyal donatılarıyla kente modern yaşam anlayışı kazandıracağını ifade eden Çakıralar, projenin yatırımcılara da büyük fırsat sunacağını söyledi.

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Atilla Çakıralar

450 DAİRELİK YENİ PROJE

BPG İnşaat, 1995'ten bu yana İstanbul ve Manisa'da konut ve iş merkezi projeleri geliştirirken, Bursa İnegöl ve Osmaniye Kadirli'de hidroelektrik santrali yatırımları da gerçekleştirdi. Bugüne kadar 20'nin üzerinde projeyi tamamlayan şirketin toplam inşaat alanı 350 bin metrekareye ulaştı. BPG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Çakıralar, Manisa'da 450 daire ve ticari alanlardan oluşan yeni bir proje daha planladıklarını açıkladı.

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