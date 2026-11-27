148 maddelik düzenleme, konutlardan iş yerlerine kadar birçok yapıda yeni güvenlik yükümlülükleri getiriyor.

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Ev sahiplerinden kiracılara, bina yöneticilerinden iş yeri sahiplerine kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni yangın düzenlemesi 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

2007 yılından bu yana uygulanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 'i yürürlükten kaldıracak olan 148 maddelik yeni düzenleme, 1 Ocak 2028 tarihinde uygulanmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan yönetmelik, binaların yalnızca inşaat aşamasındaki koşullarını değil, kullanım, bakım ve denetim süreçlerini de kapsıyor.

YÜKSEK BİNALARDA ALGILAMA SİSTEMİ ZORUNLU OLACAK: RUHSAT ŞARTLARI SERTLEŞTİ

Yeni yönetmeliğe göre yangın güvenliği şartlarını karşılamayan yapılara inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ruhsatı verilmeyecek. Mevcut yapılara yönelik düzenlemenin detayları ise şöyle belirlendi:

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Eski yönetmeliğe uygun önlemleri almış mevcut binalardan genel olarak ek masraf veya tadilat istenmeyecek; tescilli tarihi yapılarda ise mevcut önlemler yeterli kabul edilecek. Yüksekliği 30,50 metreyi aşan mevcut konutlarda ise otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi kurulması ile standartlara uygun taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması zorunlu hale getirilecek. İlave tedbir almakla yükümlü mevcut binalara 1 yıl geçiş süresi tanınacak ve söz konusu yükümlülüklerin 1 Ocak 2029 tarihine kadar tamamlanması gerekecek.

200'DEN FAZLA KİŞİNİN YAŞADIĞI SİTELERDE ACİL DURUM EKİPLERİ KURULACAK

Kat mülkiyetine tabi binalarda yangın güvenliği tedbirlerinin kontrolü ve gerekli önlemlerin alınmasından doğrudan bina yöneticileri sorumlu tutulacak; yangın güvenliği için ayrılan bütçe başka amaçlarla kullanılamayacak.

Yönetmelik kapsamında 200'den fazla kişinin yaşadığı sitelerde, 30,50 metreden yüksek konutlarda ve 50'den fazla kişinin bulunduğu konut dışı yapılarda şu ekiplerin oluşturulması zorunlu kılındı:

Söndürme ekibi,

Kurtarma ekibi,

Koruma ekibi,

İlk yardım ekibi.

Ayrıca yılda en az bir kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılacak, toplu yapılarda kat tahliye planları görünür alanlara asılacak ve kaçış yolları ile yangın merdivenlerine eşya bırakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Denetimlerini yaptırmayan veya eksiklerini gidermeyen bina sahipleri ve yöneticiler hakkında ağır yasal işlemler uygulanacak.

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KAPALI OTOPARKLARDAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ NOKTALARINA KAPASİTE SINIRI

Düzenlemeyle kapalı otoparklardaki elektrikli araç şarj sistemleri ile binalara entegre güneş enerjisi sistemleri için de yeni güvenlik standartları belirlendi:

Doğrudan dışarıya giriş ve çıkışı bulunan otopark katlarında kapasitenin yüzde 20'sine, diğer kapalı otopark katlarında ise yüzde 10'una kadar şarj sistemi kurulabilecek; bu oranların aşılması için itfaiyenin uygun görüşü gerekecek. Şarj noktalarının bulunduğu otoparklarda yangının yayılmasını önleyici tedbirler alınacak ve acil durumlarda şarj sisteminin elektrik bağlantısını kesebilecek bir acil durum butonu bulundurulacak. Binalara entegre güneş enerjisi sistemlerinde de acil durum devre kesicileri kullanılacak, yerleşim planları ve müdahale erişim koşulları hazır tutulacak.

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