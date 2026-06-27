Kreş ve gündüz bakımevlerine yeni düzenleme Resmi Gazete’de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme; büyükşehir ve belediye kanunları kapsamında kamu kurumları tarafından açılacak kreş ve gündüz bakımevlerinin kuruluş, işleyiş, denetim ve kapatılma süreçlerine ilişkin usul ve esasları yeniden belirliyor.

Kapsam ve amaç

Yönetmelik, 0-6 yaş grubundaki çocuklara hizmet verecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, işleyiş ve denetim süreçlerini düzenliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki bazı çocuk bakımevleri ise düzenlemenin dışında bırakıldı.

Açılış ve işleyiş standartları

Kuruluşların açılış izinleri, fiziki şartları, kapasite belirlemeleri, personel nitelikleri ve eğitim programları ayrıntılı şekilde tanımlandı. Kreşlerde görev yapacak müdür, öğretmen ve yardımcı personelin görev ve sorumlulukları da yönetmelikle netleştirildi.

Denetim ve yaptırımlar

Kuruluşların en az yılda bir kez denetleneceği hükme bağlandı. Denetimler il müdürlükleri tarafından yapılacak, gerekli durumlarda Bakanlık da sürece dahil olabilecek.

Eksikliklerin tespit edilmesi halinde kuruluşlara önce süre verilecek, ardından giderilmemesi durumunda kapatma süreci uygulanacak.

Ağır ihlaller ve kapatma sebepleri

Kapasite aşımı, izinsiz personel çalıştırılması, güvenlik önlemlerinin alınmaması, yangın yönetmeliğine uyulmaması ve eğitim programlarının uygulanmaması gibi ihlaller yaptırım kapsamına alındı.

Kuruluş müdürünün çocuklara yönelik fiziksel, psikolojik veya benzeri zarar verici eylemlerinin tespiti halinde ise doğrudan kapatma kararı verilebilecek.

Ücret ve kayıt sistemi

Ücretlerin ilgili kamu kurumları tarafından belirleneceği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği taban ücretin altına düşülemeyeceği belirtildi. Ödemelerin aylık peşin alınacağı düzenlendi.

Çocuklara ve kuruluşlara ilişkin kayıtların Bakanlık bilişim sistemi üzerinden tutulacağı, ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’nın e-okul sistemiyle entegrasyon sağlanacağı ifade edildi.

Geçiş süreci

Mevcut kuruluşlara yeni yönetmeliğe uyum sağlamaları için 6 aylık süre tanındı. Bu süre içinde uyumun sağlanması zorunlu olacak.

"Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik"

Yönetmeliğe ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik. Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık. Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik. Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.







