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Kuyumcu alışverişlerinde yeni kurallar belirlendi: Resmi Gazete'de yayımlandı artık ayrı vitrinlerde satılacak

Kuyumcu alışverişlerinde yeni kurallar belirlendi: Resmi Gazete'de yayımlandı artık ayrı vitrinlerde satılacak

09:4424/06/2026, Çarşamba
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Kuyumcu vitrinlerinde sergilenen göz alıcı mücevherlerin kökeni, uzun süredir lüks tüketim pazarındaki en büyük tartışma konularından birini oluşturuyordu. Gelişen teknolojiyle birlikte laboratuvar ortamında üretilen taşların, milyonlarca yılda oluşan doğal benzerlerinden çıplak gözle ayırt edilemez hale gelmesi sektördeki dengeleri zorlarken, tüketiciler açısından da ciddi bir güven sorununu tırmandırıyordu. Piyasadaki kafa karışıklığını kökünden çözecek kritik adım atıldı. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte detaylar.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağduriyet yaşamasını ve yanıltılmasını engellemek amacıyla kuyumculuk sektörüne yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu yeni adımla birlikte, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle şekillendirilen kıymetli taşların satış ve sergilenme standartları baştan aşağı yeniden belirlenmiş oldu.

Açık ve şeffaf etiketleme zorunluluğu

Yeni yönetmelik kapsamında kuyum işletmeleri, yapay veya laboratuvar üretimi kıymetli taşları satışa sunarken çok daha şeffaf bir yol izlemek zorunda kalacak. Bu tür ürünlerin etiketlerinde, sertifikalarında, faturalarında ve her türlü reklam materyalinde "sentetik", "laboratuvar üretimi" veya "yapay üretim" gibi ifadelerin açıkça yer alması mecburi kılındı. 


Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen benzer ibarelerin de kullanılabileceği bu sistemde, tüketicinin ürünü satın alırken veya incelerken taşın doğası hakkında anında ve kolayca bilgi sahibi olması hedefleniyor. Markaların internet sayfalarındaki tanıtımları da bu katı şeffaflık kuralına tabi tutulacak.

Vitrinlerde ve dijital platformlarda farklı konumlandırma


Tüketicinin görsel olarak da yanılgıya düşmesini önlemek adına fiziksel ve dijital mağaza tasarımlarında mecburi değişikliklere gidiliyor. Doğal kıymetli taşlar ile sentetik taşlar, mağaza vitrinlerinde ve satış alanlarında birbirine karıştırılmadan, kesin sınırlarla ayrılmış farklı bölümlerde sergilenecek. 

Aynı kural e-ticaret ekosistemi için de geçerli olacak; internet üzerinden yapılan satışlarda doğal ve sentetik ürünler tamamen farklı kategoriler altında tüketiciye sunulacak. Resmi Gazete'deki yayımı tarihi itibarıyla hemen uygulamaya konulan bu yeni kuralların yürütme yetkisi ise doğrudan Ticaret Bakanlığına ait olacak.

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#resmi gazete
#mücevher satışı
#Ticaret Bakanlığı
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