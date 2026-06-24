Kuyumcu alışverişlerinde yeni kurallar belirlendi: Resmi Gazete'de yayımlandı artık ayrı vitrinlerde satılacak

Açık ve şeffaf etiketleme zorunluluğu

Yeni yönetmelik kapsamında kuyum işletmeleri, yapay veya laboratuvar üretimi kıymetli taşları satışa sunarken çok daha şeffaf bir yol izlemek zorunda kalacak. Bu tür ürünlerin etiketlerinde, sertifikalarında, faturalarında ve her türlü reklam materyalinde "sentetik", "laboratuvar üretimi" veya "yapay üretim" gibi ifadelerin açıkça yer alması mecburi kılındı.



