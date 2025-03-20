Yangın yönetmeliği sil baştan: Turistik bölgelere itfaiye birimi

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’te kapsamlı değişikliğe gidiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin çalışması Meclis'te milletvekillerine sunuldu. Yeni yönetmeliğe göre, yatak sayısı 50'den az olan oteller 24 ayda bir temel seviye yangın uzmanı tarafından, yatak sayısı 50 ve üstü olan oteller ise 12 ayda bir ileri seviye yangın uzmanı denetimine tabi olacak. Kamu dahil olmak üzere kurumsal binalar, ticari amaçlı binalar ve eğlence mekanlarının metrekaresi bin ve altındaysa 24 ayda bir, üstündeyse 12 ayda bir yangın uzmanları tarafından denetlenecek.

YÜKSEK TEHLİKEYE İTFAİYE DENETİMİ

Havai fişek fabrikası, selüloz fabrikası, akaryakıt istasyonu gibi yüksek tehlikeli yapılar da 6 ayda bir itfaiye teşkilatı tarafından denetlenecek. Bir bina hem büro hem eğlence mekanı, hem iş yeri hem de konut gibi farklı kullanım amaçlarını barındırıyorsa 12 ayda bir ileri seviye yangın uzmanı tarafından denetlenecek. Yangın güvenlik raporu bulundurmayan mal sahibi veya işletmecilere mekânın metrekaresi oranında idari para cezası uygulanacak. Kontrol görevini mevzuata uygun şekilde yerine getirmeyen yetkili uzmanlara idari para cezası kesilecek. Periyodik kontrolde tespit edilen aykırılıkları 3 ay içinde uygun hale getirmeyenlere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecek.

YANGIN UZMANLARINA SERTİFİKA ŞARTI

Yangın uzmanlarına sertifika zorunluluğu getirilecek. Sertifikalar temel ve ileri seviye sertifikası olarak gruplandırılacak.

PERİYODİK KONTROL

Akaryakıt istasyonları ve patlayıcı depolama tesislerindeki emniyet mesafeleri yeniden belirlenecek, taşınabilir yangın söndürme sistemlerinin bakımı periyodik hale gelecek.

EN AZ İKİ İTFAİYE ARACI

Turistik bölgelerde, belediye sınırları dışında doğa, dağ ve orman turizm alanlarında, en az iki itfaiye aracı bulunan bir birim kurulacak ve yangın denetimleri belediye itfaiyesi dışında yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından yapılacak.

BAKANLIKLARA İZLEME SİSTEMİ

Her bakanlık, yapıların kullanım fonksiyonuna göre izleme sistemi oluşturacak. Örneğin, oteller için Kültür ve Turizm Bakanlığı, okullar için MEB, hastaneler için Sağlık Bakanlığı izleme merkezleri olacak. Bakanlıklar, kendi kontrolleri sırasında güncel yangın güvenlik raporunu isteyebilecek.

Kimler yangın uzmanı olabilir?

Yangın denetimi ve güvenlik konusunda uzman pozisyonunda çalışanlar daha çok sivil savunma ve itfaiyecilik bölümleriyle itfaiyecilik ve yangın güvenliği, işletme, iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği meslek yüksekokulu mezunları arasından tercih ediliyor. Yeni düzenlemeyle yangın denetim uzmanlığı yangın güvenliği uzmanlığından ayrıştırılacak. Denetim uzmanlığı için sertifika şartı getirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Yangın uzmanlığı kavramının getirilmesinin çok gerekli olduğunu söyledi. Yangın kontrolü, proje incelemesi, denetimi ve mühendislik çalışması yapacak kişilerin de yangın uzmanı olarak tanımlanmasını vurguladı.











