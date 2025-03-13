Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.
BOLU'DA FABRİKA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın kontrol altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, fabrikada laminant ve werzalit üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 250 dönümlük bir yer burası. Buranın 15 bin metrekare kapalı alana sahip üretim yerinde çatı yangını şeklinde başlıyor. Saat 12.50 civarında ilk ihbar geliyor. Bölge itfaiyeleri, orman teşkilatı burada. Şu aşamada herhangi bir vatandaşımızın can kaybı ya da yaralanması söz konusu değil."