Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

"Yaklaşık 250 dönümlük bir yer burası. Buranın 15 bin metrekare kapalı alana sahip üretim yerinde çatı yangını şeklinde başlıyor. Saat 12.50 civarında ilk ihbar geliyor. Bölge itfaiyeleri, orman teşkilatı burada. Şu aşamada herhangi bir vatandaşımızın can kaybı ya da yaralanması söz konusu değil."