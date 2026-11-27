Saha çalışmasını veteriner hekimler yürütüyor
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçe genelindeki saha çalışmalarında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygularken buzağıların küpeleme işlemlerini de gerçekleştiriyor.
Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin kayıtlı şekilde sürdürülmesi hedefiyle yürütülen çalışmalarda, yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve güvenilir üretimin desteklenmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
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