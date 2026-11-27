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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, büyükbaş hayvanların sağlığının korunması ve kayıt altına alınması için şap aşılama ve buzağı küpeleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Saha çalışmasını veteriner hekimler yürütüyor

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçe genelindeki saha çalışmalarında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygularken buzağıların küpeleme işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin kayıtlı şekilde sürdürülmesi hedefiyle yürütülen çalışmalarda, yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve güvenilir üretimin desteklenmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

IHA Tavşanlı’da bir veteriner hekim, şap aşılama ve buzağı küpeleme çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanların sağlık kontrolünü yapıyor.

IHA Tavşanlı'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ineklerin sağlık kontrollerini sürdürüyor.

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