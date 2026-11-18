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Pandemi sonrası dönemde uygulanan yüzde 25 zam sınırı ve yüksek kira artış beklentileriyle şekillenen kiralık konut piyasası, son dönemde yeni bir kırılma yaşadı. Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine ve sektör raporlarına göre; ev sahiplerinin kiracılarını çıkarıp evi çok daha yüksek fiyatlara verme dönemi yerini arayışa bıraktı.

ESKİ KİRACISI OLANLAR GÜNCEL PİYASA DEĞERİNİ YAKALADI

Piyasada oluşan yeni dengeler, son 2 yılda yapılan yasal kira artışlarında net bir şekilde görüldü. Düzenli olarak TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden zam alan mevcut sözleşmeler, boş konut fiyatlarını geride bıraktı:

Örnek tablo:

Evini 2 yıl önce 30 bin TL'ye kiraya veren bir mülk sahibi, her yıl yasal oranlarda (ilk yıl %35, ikinci yıl %30-32) artış yaptığında bugünkü kira geliri 52 bin TL seviyesine ulaştı.

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Boş daire gerçekliği: Aynı site veya mahalledeki benzer nitelikteki boş bir daireye ise 52 bin TL'ye yeni kiracı bulmak imkansıza yakın hale geldi. Aynı standartlardaki boş evler günümüzde 40 bin - 45 bin TL bandında kiracı bulabiliyor.

YÜKSEK TAŞINMA MALİYETİ KİRACILARI YERİNDE TUTUYOR

Mevcut kiracılar daha ucuz görünen boş dairelere geçiş yapmak istese de yüksek maliyetler nedeniyle bu adım atılamıyor. Yan taraftaki 45 bin TL'lik daireye taşınmak isteyen bir kiracının karşısına şu masraflar çıkıyor:

Bir kira peşin ödeme

Bir veya iki kira tutarı depozito

Emlakçı komisyonu ve nakliye masrafları

Toplamda 130 bin ila 150 bin TL'yi bulan bu taşınma maliyetini göze alamayan kiracılar mevcut evlerinde kalmayı tercih ediyor. Bu durum, ev sahiplerinin evleri boş kalmadan düzenli ve piyasa ortalamasının üzerinde kira geliri elde etmesini sağlıyor.

BOŞ KONUTLARDA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Yaşanan bu değişim resmi raporlara da net bir şekilde yansıdı:

Merkez Bankası verileri: Yeni Kiracı Kira Endeksi, yeni kiracı kiralarının aylık bazda İstanbul'da yüzde 0,5, İzmir'de ise yüzde 1,3 gerilediğini; yıllık bazda ise enflasyondan arındırılmış reel düşüşün yüzde 4,1'e ulaştığını ortaya koydu.

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BETAM verileri: Kiralık konut talep endeksinin gerilediğine işaret ederken, boş bir dairenin ortalama kiralanma süresinin Türkiye genelinde 28 güne, İzmir'de ise 37,5 güne kadar uzadığını gösterdi.

Sektör temsilcileri; bir dairenin iki ay boş kalmasının ev sahibine hem kira kaybı hem de aidat ve tadilat masrafı olarak yansıdığını, bu nedenle boş evi olan mülk sahiplerinin kiracı bulabilmek için ilan fiyatlarında yüzde 10-15 indirim yapmak zorunda kaldığını belirtiyor.

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