ESKİ KİRACISI OLANLAR GÜNCEL PİYASA DEĞERİNİ YAKALADI
Piyasada oluşan yeni dengeler, son 2 yılda yapılan yasal kira artışlarında net bir şekilde görüldü. Düzenli olarak TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden zam alan mevcut sözleşmeler, boş konut fiyatlarını geride bıraktı:
Örnek tablo:
Evini 2 yıl önce 30 bin TL'ye kiraya veren bir mülk sahibi, her yıl yasal oranlarda (ilk yıl %35, ikinci yıl %30-32) artış yaptığında bugünkü kira geliri 52 bin TL seviyesine ulaştı.
YÜKSEK TAŞINMA MALİYETİ KİRACILARI YERİNDE TUTUYOR
Mevcut kiracılar daha ucuz görünen boş dairelere geçiş yapmak istese de yüksek maliyetler nedeniyle bu adım atılamıyor. Yan taraftaki 45 bin TL'lik daireye taşınmak isteyen bir kiracının karşısına şu masraflar çıkıyor:
- Bir kira peşin ödeme
- Bir veya iki kira tutarı depozito
- Emlakçı komisyonu ve nakliye masrafları
BOŞ KONUTLARDA FİYATLAR DÜŞÜYOR
Yaşanan bu değişim resmi raporlara da net bir şekilde yansıdı:
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