Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var

Kapadokya'nın simge merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde yer alan bir peribacası henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöküntünün ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, turist ve ziyaretçilerin akın ettiği bölgeden gelen ilk bilgilere göre olayda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi.