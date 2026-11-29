Sokak ortasında tokat atıp dehşeti yaşattı: Salgırganın akılalmaz savunması ortaya çıktı
Nevşehir’de alışveriş yapmak için market önünde bekleyen S.E., hiç tanımadığı bir şahsın ani ve nedensiz saldırısına hedef oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, arkadan yaklaşan şüphelinin attığı şiddetli tokat sonucu mağdur kadının kulağında işitme kaybı meydana geldi. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan S.E. olayın dehşet anlarını anlatırken, şikayet üzerine kısa sürede yakalanan ve 6 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen saldırganın emniyetteki ilginç savunması pes dedirtti.
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